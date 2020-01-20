台北市85歲李姓老翁，去年9月獨自外出後便不知所蹤，其子四處尋找皆未有所獲，透過失蹤老人協尋中心，找上「找人高手」海山警分局巡佐蔡淑女，採集DNA比對後，確認去年10月在關渡碼頭發現的無名屍就是李翁，家屬過年前終於放下心中大石，其子也到警局致謝，感激警方幫忙讓父親找到回家路。

據了解，李翁患有帕金森氏症、言語表達上較差，平時有自行外出散步的運動習慣，但不曾長時間離家，他去年9月獨自出門後便下落不明，其子四處找尋並報警，多月來皆未有下落，家屬焦急如焚，擔心李翁在外挨餓受凍，日前透過失蹤老人協尋中心找上蔡淑女幫忙。

蔡淑女接手案件後，採集家屬DNA檢體進行比對，確認與去年10在關渡碼頭發現的無名屍相符，立即通知家屬前來相認，兒子到場時難掩悲傷，但十分感謝警方在過年前找到父親，爸爸可以落葉歸根，心中大石也終於放下。

(中時電子報)