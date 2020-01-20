新莊區一名杜姓婦人2006年8月離家後失聯，家屬及警方尋覓10多年皆無消息，日前新莊警分局巡佐王聖傑清查失蹤人口案時，發現當年同月在台北橋下淡水河的一具無名女屍，疑似就是杜女，經調閱陳年資料後，終於聯繫上杜女家人，並由DNA檢體確認身分，了卻家屬多年心願，也助杜女落葉歸根。

據了解，杜女疑患有憂鬱症，當年離家即不知去向，女兒遍尋不著後，報請警方協尋，但經過10幾年仍無音訊，女兒也認為找回母親希望渺茫，想不到在農曆年前接獲警方主動聯繫，終於可以放下心中的牽掛。

警方指出，防治組巡佐王聖傑清查失蹤人口舊案時，發現2006年8月失蹤的杜姓婦人，疑似為同年同月在台北橋下淡水河被發現的一具無名女屍，王聖傑隨即聯絡報案人，但因中間隔了十餘年，所留報案電話已成空號，經查詢眾多資料，終於聯繫上原報案人王姓女子，也就是杜女女兒，經採集DNA送法務部法醫研究所比對無名屍資料庫後，確認該具無名屍就是杜女。

新莊警分局長林武宏表示，警察始終秉持同理心，努力幫每個家庭找回走失的家人，也呼籲社會大眾記得「失蹤協尋三不」，民眾發現家人失蹤「不用等」，可立即報案，報案地點 「不用跑」，無論何地都可到就近派出所報案，失智長者指紋建檔、失蹤需要透過DNA比對也都「不用錢」，需把握黃金時間，提高找回家人的機會。

(中時 )