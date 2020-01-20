首爾地鐵明日起罷工，每天影響人次逾1000萬人 19:092020/01/20 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 首爾地鐵（Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首爾鐵道公社工會20日突然宣布，將於明日（21日）起罷工，受影響路線包括首爾地鐵1-8號，藉此敦促資方改善工作條件。 這次罷工共有2830名車務人員參與，佔全體勤務人員（3250人）的87%。罷工由21日清晨4時頭班車開始，預料影響每天近1000萬名乘客。 工會表示，罷工是希望資方改善人力分配以及工時過長的問題。目前列車長連續駕駛時間最長達8小時以上，工會認為如此長時間工作可能造成危險。 (中時 ) #影響 #罷工 #首爾，地鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷工代價大 航空雙雄年終縮水 04:102020/01/16 財經焦點 公用碼頭改專用影響生計 500工人抬棺抗議 11:212020/01/16 社會 foodpanda外送員罷工抗議 「月薪差了2、3萬」 14:162020/01/16 社會 國人憂塔爾火山灰飄來台 氣象局：目前不影響 15:482020/01/16 生活 噁爆！墨西哥地鐵手扶梯頻故障 竟是遭「大量尿液」腐蝕零件 18:422020/01/16 國際 明大陸冷氣團到！學測日最低溫下探11度 22:182020/01/16 生活 冷氣團來襲！4縣市下探10度時間點曝光 08:152020/01/17 生活 109年學測今登場 高師大考場傳樂聲影響考生 14:332020/01/17 生活 忌口怎麼還痛風？這2點不改照樣發作 08:202020/01/18 生活 PO超爽尾牙照嗆外送員 熊貓緊急出面滅火 21:592020/01/19 生活 國際熱門新聞 哈利王子打破沉默！首曝毫無選擇 - 國際 女婿變新歡！母贊助59萬度蜜月 不到1年「騎上女婿」 - 國際 烏克蘭嫩妹賣初夜 富商4000萬得標 - 國際 不拿納稅人錢 梅根哈利未來要靠他 - 國際 密談推手促成 威廉哈利大和解 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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