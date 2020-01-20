首爾鐵道公社工會20日突然宣布，將於明日（21日）起罷工，受影響路線包括首爾地鐵1-8號，藉此敦促資方改善工作條件。

這次罷工共有2830名車務人員參與，佔全體勤務人員（3250人）的87%。罷工由21日清晨4時頭班車開始，預料影響每天近1000萬名乘客。

工會表示，罷工是希望資方改善人力分配以及工時過長的問題。目前列車長連續駕駛時間最長達8小時以上，工會認為如此長時間工作可能造成危險。

(中時 )