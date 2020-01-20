國民黨代理秘書長曾銘宗已公告黨主席補選通知，訂於3月7日投票，至今傳言有意競逐者雖多，但直至20日下午僅郝龍斌表態參選。港媒分析稱，國民黨目前面臨的問題多而複雜，有志者若沒先確定立場並擬定因應策略，且找到財務方案，不論誰表態，恐怕就會立刻變成箭靶。

《中評社》指出，外傳可能角逐黨主席補選者，包括馬英九、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前黨副主席郝龍斌，高雄市長韓國瑜、台南市黨部主委謝龍介，甚至立委江啟臣、蔣萬安等人都被提及。但目前為止，大部份人選不是避而不談，就是語帶保留，因為黨內都清楚，這次黨主席補選，不再只是單純的換掉領導班子而已，且財務壓力極其沈重，吃力不討好。

分析指出，兩次大選慘敗，國民黨面臨幾項主要問題：一是黨內權力核心改造，包括中常委產生方式以及未來決策領導中心。本次選出黨主席任期至2021年7、8月新一屆全代會召開為止，如果參選者不提出改變中常委由黨代表投票產生的方式，將被視為過於保守，但若提出大改革，可能得罪現任中常委，日後鐵定唱反調。

二是國民黨的定位、路線問題，包括是否改黨名、改變兩岸論述、推翻「九二共識」，而真正核心是國民黨究竟是否還主張「一中」及兩岸統一？目前部份黨內青壯派力主去除「九二共識」，未來若推翻「一中」、兩岸統一主張，即與民進黨趨近一致，不論是「台獨」或「獨台」，都可能立即失去深藍族群支持，甚至喪失反台獨、與「維持現狀」兩方面的選票，得不償失，而且會失去「捍衛中華民國」的立場。

另外還有財務方面的問題，前主席吳敦義任內宣稱每月都要周轉新台幣3千萬元，苦不堪言，國民黨已無黨產，未來不論誰挑起這重擔，都要負起財務調度的重責大任，這也是參選中國國民黨主席者必須考量的重要問題之一。

(中時電子報)