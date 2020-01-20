英特爾可望在台積電的7奈米技術上生產下一代Xe圖形架構的DG2 GPU。儘管英特爾在今年CES上，首次展示了研發代號DG1的Xe_LP架構獨顯樣卡，但唯一缺少的是Xe高性能GPU，或更常見的稱為DG2。

有關英特爾Xe DG2 GPU的訊息早有傳聞，它是去年與DG1 GPU一起在測試驅動程序中首次出現的，但沒有其他細節，而且DG2使用Xe HP（高性能）微架構，而不是更適合入門的Xe LP（低功率）DG1 GPU的多層設計。

AdoredTV報導說，英特爾將在2022年推出其DG2 GPU，並將基於7奈米技術。有趣的是，AdoredTV提到英特爾將依靠台積電的7奈米技術來生產DG2 GPU，而不是他們自己的內部7奈米技術。據說英特爾將用其7奈米技術彌補他們在10奈米製程中面對的損失和打擊，但是，這僅與CPU相關，而與GPU不相關。

另外，英特爾將依靠台積電的7奈米技術，而不是自己也擁有EUV的7奈米 +。台積電的7奈米 + EUV技術早已在2019年第二季度就量產了。這可能是英特爾採用標準7奈米而不是自己的7奈米（EUV）或台積電7奈米+的另一個原因，因為兩者之間成本，後者顯然要高得多。

事實上，台積電並非第一次接到英特爾的單子，之前基頻、Atom處理器與晶片組都代工過。

(中時電子報)