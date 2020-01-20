在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，即將在本周稍後登場，慈善公益組織樂施會今天發表的最新年度報告卻顯示，最富裕的1％人口財富總和，將近是全球9成人口財富的兩倍。

更驚人的是，全球最有錢的22名男性身家總和，比非洲所有女性還高，顯現超級富豪與其他人類財富的天差地遠。這篇名為《Time to Care》的報告，聚焦在大部分由女性擔任的不支薪照顧者。

報告指出，目前全球有2153名億萬富豪，他們的財富與46億人（全球人口的62％）相當。樂施會持續主張，打擊貧富不均的唯一方式就是增稅，認為只要對財富金字塔頂端1％人口提高0.5％稅率，下個10年便可提供政府足夠資金，在健康、教育、老年照護與其他部門，創造1.17億個工作機會。

樂施會的年度報告指出，全球最富裕的1％人口財富總和，將近是全球9成人口財富的兩倍。圖為全球第二大富豪貝佐斯。(圖摘自shutterstock)

儘管報告未點名任何富豪，但剛退居全球第二大富豪的亞馬遜創辦人貝佐斯，似乎中槍，成為被嘲諷的對象。文中指出，「如果大家坐在以百元美鈔堆疊的財富上頭，大多數人都會坐在地上。富裕國家的中產階級可能坐在椅子的高度，全世界最有錢的兩個人，可能坐在外太空。」貝佐斯創辦的「藍色起源」，正是一家以提高太空旅行安全性、並降低其成本為宗旨的太空公司。

(中時 )