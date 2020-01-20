20日在環評大會闖關，最後經長達五小時討論後，環保署副署長蔡鴻德（右2）宣布環評通過散會。(鄧博仁攝)

配合減煤增氣能源轉型政策，台電提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，20日在環評大會闖關，最後經長達五小時討論後，環保署副署長蔡鴻德（中）宣布環評通過散會。(鄧博仁攝)

台中發電廠新建燃氣機組計畫今天闖關環評大會！本案在初審小組時，台中市環保局希望台電公司在台中電廠新建2部燃氣機組後，應把4部燃煤機組除役或拆除，並非轉為備用，但台電回應以目前台電已推動台中發電廠燃煤機組改善計畫，可滿足法令標準，而燃煤機組備用不除役，可以保留調度及操作彈性，確保供電穩定，最後環評大會仍給台電調度空間，並予以通過環評。

台電承諾，僅有在4至9月，在備轉容量率低於8％、AQI小於100時才會考慮啟動備用機組，而且最多啟動2部。包括台中市、彰化縣及南投縣等三縣副首長出席昨天的環評大會，並且重申2部燃氣機組興建後，應該讓4部燃煤機組除役；但經濟部次長曾文生回應，據估計目前符合上述條件一年中僅約有3％時間、約10天可啟用。

據台電規劃，在燃氣機組運轉前的109年至112年間，4至9月間最多會有9個燃煤機組運轉、1至3月及10至12月最多會有8個燃煤機組運轉；而113年1個燃氣機組運轉後，並在1至3月及10至12月間不啟動，而114年後，2部燃氣機組運轉，將有4燃煤機組備用。

台電強調，4部燃煤機組轉為備用，既有燃煤機組排放改善，燃氣機組排放加嚴，燃煤機組配合降載及室內煤倉等減排措施，預估可減排空汙。

最後，環評大會決議「備用燃煤機組於空氣品質不良季節（1至3月及10至12月）均不啟動，4至9月備轉容量率低於8％且中部空品區預報AQI小於100時才啟動，且最多啟動2部（啟動機組數超過6部之時數，每年啟動累積時數應不大於240小時）」及「未來台中發電廠基地範圍內同時運轉之燃煤及燃氣機組總合不大於10部」。

環評大會也要求台中發電廠既有5號機至10號機每部機組完成空氣污染防治設備改善工程後，其排放PM2.5、硫氧化物、氮氧化物應有限制；環評大會更要求，5年內完成台中發電廠燃煤機組健康風險評估作業，之後每5年辦理1次台中發電健康風險評估。

而台中市政府要求的減少生煤使用量及4部燃煤機組除役或拆除，僅列為開發單位意見參酌。

(中時 )