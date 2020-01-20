日本首相安倍晉三20日在國會發表施政演說，他強調今年的東京奧運會是「復興奧運」，他舉出岩手縣野田村市成為台灣隊的接待城等例，指29個災區地方自治體將成為東奧接待城，且再次感謝163個國家和地區在311時對日本的援助。

安倍表示，今年的東京奧運、帕奧會，日本全體要團結一心，辦個讓全世界感動，最精彩的奧運會。2020年東京奧運的聖火傳遞起點是福島的「J-VILLAGE」，這裡曾是福島核災救災的根據地，現在已變成日本最大的足球聖地。

311東日本大震災時因海嘯受災嚴重的宮城縣現在外國觀光客是震災前的2倍以上，岩手縣3倍，明年度復興期間結束，將邁入下1階段，以復興廳為司令塔，在政治責任與領導力之下，全力促進福島的真正的復興與再生以及東北的復興。

安倍提及，「9年前澳洲橄欖球選手斯科特．法迪（Scott Fardy）不顧家人的勸說，留在岩手縣釜石協助救災，釜石市為了表達感謝，在東京奧運及帕運期間將成為澳洲隊的招待城，岩手縣野田村是台灣隊的、福島縣的二本松市是科威特隊的接待城等，共29個受災地方自治體將與援助國家的人們深化交流。」

「希望大家親眼目睹、實際感受到在大家溫情的支援下，強而有力重建中的災區現狀，這正是所謂的「復興奧運」。安倍表示，東北大地震之後日本接受163個國家和地區的援助，對於當我們遇到困難時，伸出溫暖援手的世界的人們，今天要再次藉此機會表示感謝之意。」

(中時電子報)