星宇航空將在本週四小年夜啟航，稍早發佈啟航篇廣告影片，由真實的K董（星宇航空董事長張國煒）配音，真實的員工拍攝演出。這部廣告的最大亮點，是廣告後秀出所有員工的姓名，且「特別感謝張榮發先生」這9個字，催淚指數爆表。

巧合的是，今天正是長榮集團創辦人張榮發的4周年忌日，張國煒選在這天「用開航影片向父親致意」，許多看完廣告的網友，直呼「這彩」蛋太強了，令人動容。

張國煒更擔綱幕後配音，表示從準備到啟航，經歷二年8個月，凝聚千名星宇人，星宇航空堅持對航空業的熱情和待客服務的初衷。歷經風雨和汗水，不僅承諾ONE TEAM ONE DREAM，這支影片除傳達對同仁最真實的感謝，並期待為所有旅客服務。

星宇航空公關部稍早也發出給媒體的公開信，表示「在此百感交集時刻，謹此也要特別要感謝各位媒體朋友，從星宇航空籌設以來，一路上的支持與鼓勵，讓＂台灣航空界的新同學＂能順利如期報到！」

星宇表示，「也許，星宇航空在規模及資源上，不若其他航空先進來的豐沛完善，但我們有信心將穩健踏實的逐步趕上。如有未盡周詳之處，還請多多包涵。」

(中時 )