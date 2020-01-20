高雄監獄疑似凌虐囚犯致死，一名陳姓受刑人日前突然嘔吐、昏迷，經送醫搶救後宣告不治，檢方追查發現陳男生前曾被上銬，遭到暴力毆打，導致全身多處受傷，陳男回到牢房痛苦呻吟，管理員卻毫不理睬，耽誤救治黃金時間。高雄地檢署調查後，依凌虐人犯致死等罪名，起訴李姓、邱姓2名管理員和蔣姓等4名受刑人在內共6人。

據悉，該名陳姓收容人因家暴案件入獄，在監服刑期間時常與其他收容人發生衝突，且有不服獄方管理的情況，日前陳姓收容人在肢體衝突後突然嘔吐且陷入昏迷，被送往醫院救治仍宣告不治。

檢警發現，事發當時陳男用腳踹踢舍房的門，而接著李姓管理員聽到之後，隨即命令蔣男將陳男從房間帶往監視器死角，接著拿出手銬、貼滿膠帶的安全帽強行往陳男身上扣，幾名雜役當著李、邱2名管理員的面前，痛毆、猛踹陳男，拿有冰塊的冰咖啡往陳男身上潑灑。

邱姓管理員在過程中還走到監視器系統前方，查看其他受刑人有無聽到躁動聲響，又走回李姓管理員身邊，袖手旁觀他施暴於陳男。陳男最終被打到頭部瘀傷、左顴骨部位瘀傷、軀幹左胸壁外側瘀傷、肋骨外側及後面粉碎性骨折等、脾臟嚴重破裂、橫膈膜左側出血等，光是腹腔內出血量與左側橫膈膜的出血量合計，就多達1400毫升。

陳男被痛毆回到房舍後，因疼痛難耐無法久坐，不時痛苦呻吟、嘔吐，但邱姓管理員卻視若無睹，還命令陳男起身坐好，耽誤黃金治療時間，最後導致陳男死亡。

高雄地檢署調查後，20日將涉有重嫌的李、邱姓2名管理員和蔣、蕭、黃、劉姓等4名服刑的雜役，依照凌虐人犯致死提起公訴。

(中時電子報)