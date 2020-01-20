英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）宣布淡出王室的消息鬧得沸沸揚揚，哈利王子20日表示，自己也「別無選擇且極度悲傷」，外界正反評價兩極，對於哈利夫妻退出王室，梅根的姊姊親上火線，接受媒體採訪，表示梅根並非想回到「平凡」的生活，而是想利用王室的聲譽來「名利雙收」。

根據英國《太陽報》報導，莎曼沙在接受訪問時表示，梅根或許想要用王室的名聲來進行商業活動，但這是很不尊重的，「梅根嫁給哈利前只是一個女演員，沒有哈利、王室，她不會佔據所有媒體版面」。莎曼沙指出，英國王室非常歡迎梅根的加入，也允許她提拔各方人才，但最後梅根的目標卻變成「名利雙收」，梅根與哈利退出王室真是為了平靜的生活嗎?

莎曼沙表示只看到他們「走紅毯、與迪士尼簽約、和許多A咖明星成為好友」，此外梅根也保留律師、宣傳顧問，證明梅根並非真的想回到「平凡」生活。

莎曼沙還指出，哈利將梅根置於哥哥、父親、祖母之上，這樣的家庭分裂並非長久之計，「我擔心梅根與哈利永遠都不會找到幸福、滿足感，因為王室都不能滿足了，其他地方能嗎？」此外，莎曼沙也認為，哈利與梅根之子亞契也沒有被考慮到，亞契未來與其他家人的互動也成為問題。莎曼沙最後還表示，「我愛我的姐妹，但我不喜歡她現在的樣子」。

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(中時電子報)