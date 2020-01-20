老翁跌倒 暖警熱心遞熱食 19:282020/01/20 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局八德派出所長劉韋杉、警員蔣孟辰日前晚間執行勤務時，2人也協助送老翁回家。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局八德派出所長劉韋杉、警員蔣孟辰日前晚間執行勤務時，獲報有老翁跌倒受傷。2人前往後發現老翁精神狀況不佳，也無法表達身份，只好先帶回派出所提供食物，後來利用警用電腦查出老翁身份，才發現老翁居然離家已經8公里遠，也通知家屬領回。 警方說，年節將至，提醒民眾多關心家中長者，民眾若返鄉、出遊，盡量記得地址，或事先查好交通方式，避免發生意外，民民眾若遇到疑似走失人口，110請警方協助。 (中時 ) #老翁 #民眾 #派出所 #警方 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 農曆春節將至 中和警增設「機動派出所」 17:502020/01/16 社會 學生參觀派出所 警：不能打給110聊天 19:252020/01/16 社會 俄籍女環台 警暖心供宿協助過寒夜 12:362020/01/17 社會 老翁罹癌從12樓跳下壓死路人 目擊者驚：2屍堆疊全變形 12:542020/01/17 兩岸 老婦領40萬？原來是裝修款 警阻詐變護鈔 20:462020/01/17 社會 民眾黨立家規 立委連2會期評鑑差即開除黨籍 17:102020/01/18 政治 麥寮糊塗翁領10萬掉了 結果… 12:082020/01/19 社會 衣領繡電話建功 警助失智翁返家 17:132020/01/19 社會 老榮民寒風迷途5小時 警護送返家 12:492020/01/20 社會 有洋蔥！貧困老翁偷農作被逮 台西警募物資助過年 17:482020/01/20 社會 社會熱門新聞 台中老漢推車哥現身 找不到旅館當街直上酒店女 - 社會 糊塗男手機放車廂 GOGORO無法發動急求助 - 社會 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 法官下通牒 命神隱「卡神」楊蕙如2月14日出庭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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