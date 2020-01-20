桃園市八德警分局八德派出所長劉韋杉、警員蔣孟辰日前晚間執行勤務時，獲報有老翁跌倒受傷。2人前往後發現老翁精神狀況不佳，也無法表達身份，只好先帶回派出所提供食物，後來利用警用電腦查出老翁身份，才發現老翁居然離家已經8公里遠，也通知家屬領回。

警方說，年節將至，提醒民眾多關心家中長者，民眾若返鄉、出遊，盡量記得地址，或事先查好交通方式，避免發生意外，民民眾若遇到疑似走失人口，110請警方協助。

(中時 )