台南市水利局今天傍晚舉辦「竹溪水岸音樂會」。（曹婷婷攝）

竹溪整治後，成為民眾可以擁抱親近的親水空間。（曹婷婷攝）

台南市水利局今天傍晚在竹溪新亮點月見湖舉辦「竹溪水岸音樂會」，竹溪將在過年全面開放，成為台南觀光新亮點，台南市長黃偉哲表示，竹溪整治在賴清德副總統任台南市長時全力推動，不管是月見橋或溪水整治，有賴中央跟地方同心協力合作，整治總經費10.86億元，中央就補助8.14億元，把這個看似容易實則艱難，完成含括景觀、水質跟滯洪3面向整治工程，增加滯洪面積也增加美麗遊憩景觀。

不少民眾晚間到場席地而坐，包括內政部次長陳宗彥、營建署長吳欣修、市議員呂維胤、李啟維、沈震東、周麗津、蔡筱薇、林美燕、蔡旺詮及竹溪周邊鄰里民等貴賓共同參與，體驗竹溪水岸風光。全案是在賴清德任內推動，黃偉哲致詞自我調侃「到我手上就只剩負責剪綵」。

水利局表示，竹溪計畫2018年先完成右岸改善，包含戧台步道、月見湖緩坡、新闢停車空間等，並加強植生綠化及更新護欄，先行營造出竹溪水與綠共生的友善環境；最重要的水質改善也於去年接續完成，藉由截流設施及水質淨化場每日處理2萬2,000噸之民生汙排水，將處理後的乾淨水做為整體水岸景觀河道之水源。

體育園區部分，除打造榕樹廣場及哈赫拿爾森林入口意象等新亮點，且完成了竹溪與田徑場、棒球場、水交社文化園區等周邊動線串聯，將南區重要觀光休憩資源做整體性整合。

水利局說明，竹溪翻轉除了防洪提升、水質改善之外，最重要的核心價值在於還地於河，竹溪月見湖原是一寬度22公尺的混凝土臭水溝，目前已打開至湖域寬度達80公尺寬，成為兼具景觀及滯洪功能的生態湖，及將原有直線型的河道改為蜿蜒曲線狀，並增加跌水、跳石設計，長度850公尺近自然工法的竹溪渠道，創造更多人與自然親密互動的機會。

竹溪計畫有兩條軸線，南北向是自然生態軸線，透過拋石護岸、跌水、棲地營造及複層式植栽等，讓竹溪河道充滿生命力，兩岸並增加種植台灣欒樹、鳳凰木、大花紫薇、阿勃勒、水柳等植栽，透過人車分道的園區設計，讓民眾四季皆可來此欣賞色彩變化、花開滿樹的場景；東西向則是人文歷史軸線，透過無障礙動線，串起周邊住宅社區生活、竹溪禪寺、棒球場等。

兩條軸線的交會點是新建的月見橋，其猶如半月般的弧形設計，在湖域上勾勒美麗的弦月；且以現代木構造技術、竹的生長型態抽象化設計作為整座景觀曲橋的主體設計語彙，利用材料與光影創造出竹林意象，讓湖域的景緻更有層次，相信將成為民眾拍照、打卡的熱門新景點。

(中時 )