隨金融科技趨於普及，數位金融愈來愈成熟，遠東商銀強調，利用APP就可「發紅包」、「發禮金」，透過LINE個別發送及群發，即時傳遞溫情，無論家人、朋友遠在十萬八千里，都能即時快遞心意，統計2019年遠銀APP發紅包功能年成長7倍，旺季佔八成，該行總經理周添財更連續三年除夕夜，都在線上與2,476個同仁家庭共同圍爐。

遠銀表示，每逢農曆春節，不僅親友之間，不少企業老闆也發現運用APP發紅包更能增添熱鬧趣味，APP發紅包旺季從尾牙、圍爐、開春直到元宵。遠銀統計顯示，除發紅包功能年成長7倍，發禮金功能年成長也達2.6倍，顯示APP發紅包、發禮金使用率與接受度持續大幅攀升。

APP發紅包功能更進一步充分發揮，遠銀指出，該行總經理周添財連續三年除夕夜，都在線上與2,476個同仁家庭共同圍爐。大年夜同仁與家人在團聚的飯桌上，全家人團圓在一起守著手機幫忙搶紅包、搶好運，增進家人間的感情交流。2020年周添財準備超過4,000組紅包，祝賀同仁獎金禮包鼠不盡，將同仁們緊緊相繫在一起，凝聚團隊向心力，更提升同仁家人們對遠銀大家庭的認同感。

遠銀強調，該行每年皆視獲利情形持續提升員工薪酬競爭力，已連續六年獲選「台灣高薪100指數」成分股。為幫助員工長期、穩定累積財富，遠銀相對提撥30％獎勵金，積極鼓勵同仁加入員工持股信託，員工持股信託財產專戶持股比例，已位列遠銀前十大股東。並將員工視為資產，提供優於勞基法的員工福利，完整的教育訓練以及暢通的升遷管道，創造員工對職涯的高滿意度，員工整體離職率11.3％，低於同業平均離職率13.8％，為全國銀排名第二，因此能落實一貫長期穩健成長策略，與同仁、股東共享經營成果、共創多贏。

(工商 )