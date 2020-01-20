2020鴻海愛心嘉年華1月22日將於南港展覽館盛大登場，除備受關注的藝人卡司名單，鴻海科技集團同時舉辦「愛心市集」，贊助近百家社福團體免費設攤，今年首度攜手兒童福利聯盟，推出春節親子手作DIY與員工親子同樂活動。

鴻海科技集團在歲末年終之際，透過舉辦嘉年華為形式，提供員工全家同歡活動，也同時揪團做公益，讓寒冷的冬天更加暖心，已形成每年的慣例。

今年嘉年華會，鴻海依然秉持著歲末送暖精神，攜手兒福規劃一系列親子活動，包括有「小小孩的唱跳派對」、「捧心娃故事屋」、「愛的故事屋」；春節親子手作DIY部分有「開運擴香DIY」、「賀新春紅包袋」、「春聯創作」及「迎春攝影棚」等，目前已吸引近千位鴻海同仁眷屬搶先報名。

鴻海科技集團自2015年起，開創全台灣企業先例，推行全方位的「準媽媽照護計畫（媽媽福袋）」，計畫至今已滿五年，2019年照顧了484位0到3歲的「鴻海寶寶」，發出1,795萬元生養育津貼，該計畫按懷孕前、中到產後，給予準媽媽們全方位補助，且體諒女性員工懷孕期間舟車勞頓，預產期前兩個月，每月給予1.5萬車資補助，讓孕媽咪們能利用計程車代步，務求懷孕員工出行安全第一。除了0到3歲間生養育津貼外，鴻海也與何嘉仁、長頸鹿、培幼文教等全台158所幼兒園合作「企業托育」，給予「鴻海寶寶」們入學優惠。

此外，2020鴻海愛心嘉年華中，也展出「永齡．鴻海台灣希望小學」、「鴻海獎學鯨」、「永齡基金會」等社會公益關懷成果，今年的國歌除了按往例由「永齡．鴻海台灣希望小學」小學生擔任領唱團外，亦邀請歷屆「鴻海獎學鯨」得主一同上台。集團透過基金會，近年逐步擴大對莘莘學子的補助，為台灣培育新世代人才，引領台灣邁向下一個黃金年代。

再者，每年鴻海愛心嘉年華都會邀請近百家社福團體共襄盛舉，今年也不例外，今年確定參與的社福團體包括心路基金會、樂山教養院、陽光織愛工作隊、信望愛智能發展中心、台灣璞玉文教發展協會及喜憨兒社會福利基金會等，現場販售各式手作小物、烘培點心。與集團長期合作的永齡農場也在推出全新5項親子DIY體驗活動，包括「鼠來寶彩繪」、「樹枝的光」、「地雷陀螺」、「水苔球植物」及「窯烤披薩」，在寓教於樂之餘，有吃又有玩。

(工商 )