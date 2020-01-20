元大台灣50 ETF（0050）第二階段配息金額公布，維持2.9元不變，根據封關收盤價97.7元計算，換算殖利率約2.96％，1月31日除息，開紅盤首日為最後買進日，搶搭ETF配息熱潮。

元大投信20日公告台灣50第二階段配息金額，因基金規模變化不大，將維持第一階段每單位配息2.9元，創上、下半年單次配息的新高紀錄，但因權值股反彈，0050股價也上漲至97.7元，換算殖利率約2.96％。

法人表示，台灣50自2017年改為兩次配息後，年初除息金額通常較高，前兩年同期殖利率分別為2.32％及2.2％，皆不到今年的2.96％水準，雖目前台灣50股價來到波段高峰，但可看出除息金額及殖利率仍優於過往。

台灣50預計1月31日除息，為台股開紅盤隔日，所以有意願搭上除息行情的投資人只要在30日買進皆可以參與，據了解，也有不少股民會選在除息當日逢低買進0050，搭上權值股成長列車，預期開紅盤後量能可望同步放大。

由於近年存股概念逐漸興起，ETF投資成為小資族一大理財方式，定期定額及零股交易熱度提升，根據統計，台灣50 ETF自1月初公布第一階段配息至農曆年封關為止，零股成交已達26.86萬股。

(工商 )