金鼠年來報到，農曆年收到的紅包、獎金滿滿，理財專家大多建議，扣除必要年節開銷後，莫忘分配一部分拿來做投資理財，遠東商銀認為，就實際領到的金額，做好投資和花費比率的調整，將年終獎金規劃好，金鼠年的年終紅包發揮最大效益。

遠銀指出，2020年全球經濟預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，但市場波動難預期，常是來得又急又快，全球經濟尚未全面好轉，企業投資和獲利並未反應跟上。以台股而言，雖然整體漲幅達25％，但扣除台積電、聯發科、大立光後指數漲幅僅7％，很多人對台股萬點其實無感。因此，年終紅包投資配置，不妨增加能持續創造穩定現金流的產業，及對景氣關聯度較低標的，例如配息的多元資產型基金、複合債基金，甚至特別股或海外債等，持續創造被動收入。

其次，遠銀建議，可先規畫資金用途，再決定標的，例如過年後即有子女學雜費、5月份即將到來的所得稅支出，為固定性支出，資金需求的到期日較短，可透過流動性佳的債券基金或短期定存等保守型投資工具規劃。若資金需求拉長，中期可以穩健型投資工具的平衡型基金或多元資產行基金為主。長期以積極型投資工具的成長股票型基金為主。

遠銀認為，一年之始也是健診保單的好時機，民眾可檢視已投保的保單內容，並依據人生不同階段的主要風險及財務預算，調整保額及保障項目。如黃金單身族先建構醫療與意外風險保障，行有餘力逐步強化退休養老規畫。已婚族以壽險及意外保額須足夠，並規劃可穩健累積資產的保單，無論作為小孩未來出國唸書準備或是退休規劃，都是相當好的選擇。

對於年輕人來說，則是不應陷入「有錢才需要理財」的迷思。遠銀產品發展部協理高宇宏強調，年輕人理財最重要的因素不是金額，應是「低波動」及「高累積」的觀念，善用合宜的工具，及早開始、規律執行，小錢也能變金庫。

高宇宏說明，年輕族群獎金或許不多，但勝在投資時間長，可利用時間複利來達成理財目標，且風險承受度較高，以遠銀圓夢計畫Happy+的投資術為例，只要將年終稍稍分配，以每個月3,000元或10,000元開始，就是入門型的年終紅包理財術。

另外，父母除了給子女紅包外，也可趁機指導子女提早建立良好投資習慣，最重要就是「長遠」考量，若每年紅包收入多達3萬元以上，可將資金分為12等分，每個月一樣採低波動、高累積投資術，定期定額扣款，利用時間的複利效果來創造好的績效。

(工商 )