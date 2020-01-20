澳洲大火延燒許久，在上週才下起雨剛好讓火勢稍微停歇，不過卻也造成水災，而在9日時墨爾本、坎培拉都下起了直徑超過5公分的冰雹，而同時新南威爾士州還有高達10層樓高的沙塵暴在肆虐。

根據外媒報導，19日澳洲時間下午4點時，墨爾本郊區出現了相當多雷聲，而直徑約五公分的冰雹便從天而降，就好像是下起了「高爾夫球」雨一樣，而緊急救援服務隊也接到數百通民眾的求援電話，當局甚至封閉一部份高速公路以側安全。

而在相同時間，新南威爾士州中部的3個鎮Narromine、Dubbo及Parkes，吹起了將近10層樓的沙塵暴，長度達80公里，有目擊者描述當下情況，在短短幾分鐘沙塵暴就將天空變成橘色，景象十分令人震驚。

而當地氣象局還發布了雷暴預警，氣象專家則表示，這樣的極端氣候還可能持續一陣子，森林火災也還有機會再發生，澳洲的森林火災高峰期大約在1月底2月初，所以還要特別注意。

雖然當局有撥出7,600萬澳幣要幫助觀光產業，不過就目前的狀況來看，要恢復到原本的樣貌，不單是錢就能解決的，只能希望極端氣候盡快結束。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)