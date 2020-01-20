外銷訂單連續負成長13個月，上月終於轉正！據經濟部統計，去年12月外銷訂單437.8億美元，年增0.9％，歷經連13黑後終露曙光；不過，2019年全年外銷訂單總額4845.6億美元，仍年減5.3％。其中對大陸及香港外銷訂單，同樣在13個月的負成長後轉正，12月年增5.6％。經濟部預估，2020年第一季將會優於去年同期。

經濟部統計處處長黃于玲表示，去年12月雖然已經過了資訊通信及電子產品出貨高峰，接單也較上月減少，但傳統貨品隨元春備貨需求啟動，接單普遍較上月回升；另外，與上年同月比較，因5G通訊及高效能運算需求成長，加上比較基期低，傳統貨品減幅收斂，致去年12月外銷訂單年增0.9％，是2018年11月以來首次轉正。

黃于玲指出，去年受陸美貿易紛爭干擾、全球貿易保護主義興起及國際原材物料下跌影響，傳統貨品接單明顯衰退，科技類產品也因智慧手機漸趨飽和、筆電、伺服器接單減緩，加上面板市場供過於求，價格走跌，致全年接單呈負成長。雖然12月份隨著貿易戰情勢緩和，接單動能略有回溫，但全年外銷接單4,845.6億美元，還是年減5.3％。

在地區別方面，12月對大陸及香港外銷訂單年增5.6％，同樣結束了過去連13黑的情況，尤其在電子產品部分，年增達18.7％，黃于玲說，尤其晶圓代工、IC設計、晶片通路表現最佳，由於5G佈建、高效能運算應用需求，在新興科技持續發燒情況下，這樣的優異表現也可望維持。

展望今年第一季，黃于玲認為，雖然第一季是電子產業淡季，加上全球經濟成長平疲，需求仍緩，恐抑制接單成長動能，不過包括新興科技需求持續擴增、國際油價、鋼價回升等，整體應可優於去年同期表現。至於1月由於農曆春節工作天較少，預計年減11.1至8.6％，不過2月也因此比去年工作天多，可能呈現正成長。

(中時 )