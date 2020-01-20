藍崇育工作雖忙碌，但只要一聽到警報聲響起，他仍會一馬當先身先士卒的趕往現場。(桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真)

桃園市政府消防局表揚義勇消防員，其中獲頒消防鳳凰楷模55歲的藍崇育擔任坪頂義消分隊的副分隊長，已有28年義消經驗。除長期擔任義消，他亦積極主動推動義消技能訓練，並以身作則，獲得不少消防員肯定。

藍崇育表示，支持他持續擔任義消，最大的信念在於「生命的多少用時間計算，生命的價值用貢獻計算。」當初因秉信愛因斯坦的一句話，「人只有獻身於社會，才能找出那實際上是短暫而有風險的生命的意義。」讓他奮不顧身投入義消工作，沒想到一回首已經28年，平常擔任修車廠師傅一職，工作雖忙碌，但只要一聽到警報聲響起，他仍會一馬當先身先士卒的趕往現場。

談起最難忘的出勤，藍崇育說，從1993年林口長庚的燒燙傷加護病房大火、2000年新航空難、2009年八八風災支援屏東，無論是協助搬運擔架或者是移動空難殘破不勘的飛機殘骸，每一個事件都讓他深刻了解到生命的脆弱與可貴，也讓他體會到「意外和明天不知道誰先來」。這些種種使他往後的日子更熱衷投入消防救災工作，也不斷精進自己的救災救護技能參加過無數屆全國義消競技大賽。

桃園市消防局第一大隊坪頂分隊分隊長周鼎閎表示，藍崇育為人正直，於擔任義消副分隊長均能以身作則，為分隊義消之榜樣。而且每場大火總是能看到他第一時間馳赴火場協助救災，此種義無反顧的精神，真可謂大家心目中所謂的「打火英雄」!

(中時 )