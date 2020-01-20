星宇航空Galactic Lounge貴賓室位於桃園機場第一航廈四樓，佔地46坪，提供31席座位，由日本設計師操刀，外觀採溫潤木質調，搭配大氣恢宏的石材展現沈穩雅緻風格。（陳麒全攝）

星宇航空Galactic Lounge貴賓室位於桃園機場第一航廈四樓，佔地46坪，提供31席座位，由日本設計師操刀，外觀採溫潤木質調，搭配大氣恢宏的石材展現沈穩雅緻風格。（陳麒全攝）

以精緻餐飲為概念，自助餐臺提供各式美饌。（陳麒全攝）

以精緻餐飲為概念，自助餐臺提供各式美饌。（陳麒全攝）

以精緻餐飲為概念，自助餐臺提供各式美饌。（陳麒全攝）

早餐吃得到人氣爆表『阜杭豆漿』招牌燒餅、焦糖甜餅及豆漿套餐。（陳麒全攝）

正餐則有星宇特選日式拉麵，是使用日本一蘭拉麵。（陳麒全攝）

班尼迪克蛋。（陳麒全攝）

自助餐臺甜點也是亮點十足，是K董指定的SEASON Cuisine Pâtissiartism。（陳麒全攝）

室內空間使用機上香氛『Home in the air』，延續機上的五感六覺服務，讓台北出發或轉機旅客享有最尊榮的體驗。（陳麒全攝）

星宇航空Galactic Lounge貴賓室20日正式公開，命名靈感來自浩瀚無垠的銀河星系，呼應星宇對天空的無限嚮望，也象徵未來航線發展的無遠弗屆。

星宇航空首間貴賓室具有星宇專屬風格及建築美學，餐飲服務以Fine Dining 為概念，室內空間使用機上香氛『Home in the air』，延續機上的五感六覺服務，讓台北出發或轉機旅客享有最尊榮的體驗。

星宇航空Galactic Lounge貴賓室位於桃園機場第一航廈四樓，佔地46坪，提供31席座位，由日本設計師操刀，外觀採溫潤木質調，搭配大氣恢宏的石材展現沈穩雅緻風格。

室內空間以大地色系營造開闊舒適的氛圍，設置寬敞沙發區及包廂式座位區，完整保有個人隱私空間，全區提供免費 Wi-Fi 無線上網服務，無論是處理公務、轉機時小歇，在踏上下一趟旅程前都能享受美好的休憩時光。

以精緻餐飲為概念，除了自助餐臺提供各式美饌，每位貴賓享有位上單點套餐服務，早餐吃得到人氣爆表『阜杭豆漿』招牌燒餅、焦糖甜餅及豆漿套餐，登機前回味美好台灣風味，另可選擇班尼迪克蛋或粥品套餐等。

正餐則有星宇特選日式拉麵、法式香煎龍俐魚，三杯春樁素排骨套餐，滿足饕客的胃。自助餐臺甜點也是亮點十足，請到SEASON Cuisine Pâtissiartism及台中熱門IG打卡冰品『塔拉朵冰淇淋』等台灣在地名店。飲品服務有冷壓果汁、多款冷熱飲、酒精及非酒精類飲品。（未成年請勿飲酒）

致力於打造頂級飛行體驗及機場服務，星宇航空將於1月23日正式開航，Galatic Lounge貴賓室也將正式為星宇商務艙旅客、Cosmile Explorer、Insighter卡級會員提供精品級的細緻服務。

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(中時 )