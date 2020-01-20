因應大陸武漢肺炎加劇，疾管署今天緊急成立中央指揮中心，並將通報定義擴大，從原本武漢來台，擴大到全大陸來台者，若有出現肺炎症狀，通通都要通報，就可依法隔離檢驗。且即起，也將針對中、港、澳發放中英文對照的衛教單張。

中國大陸武漢「新型冠狀病毒」2日內暴增140例，首度跨出武漢，包含北京、深圳也淪陷；國際間，南韓也確診1境外移入中國籍病例，成為繼日本、泰國後的第三國，全球目前累計達205例。

疾管署副署長莊人祥表示，由於評估大陸疫情有明顯社區傳播與擴大現象，因此成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，由署長周志浩擔任指揮官，今天召開專家會議。

副院長陳其邁也到場聆聽簡報，並指示各部會務必迅速到位並全力協助衛福部防疫，包括落實國際機場、小三通港埠檢疫措施；加強民眾之風險溝通與衛教宣導；確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬之相關假訊息發生，降低民眾恐慌；針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內衝擊。

今天第一次專家會議，針對特殊嚴重傳染性肺炎通報對象，莊人祥表示，專家建議擴大為具中國大陸旅遊史，不在局限武漢，且具有肺炎者，均列入通報，以加寬監視範圍，及早發現疑似病例。

此外，登機檢疫部分，維持武漢直航班機，但將新增針對中、港、澳入境飛機會發放中英文對照的衛教單張，請旅客有任何疾病，需和檢疫人員說明，旅客有旅遊史，儘早告知，並後送。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，目前病例突然暴增現象來看，並非急速擴散，而是之前的病例沒有被診斷出來，與大陸改用更敏感方式有關。

春節要來了，兩岸往返，各界擔心台灣是否出現確診個案，李秉穎表示，定義加嚴，加強機場檢疫，有信心即使有病例進來，也可以即時掌握。

(中時 )