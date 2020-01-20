2020企業最愛大學，技職私校龍華科大生贏得雇主青睞。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

人力銀行進行「2020企業最愛大學問卷調查」最新評比結果出爐，龍華科技大學在雇主最滿意大學整體排行榜上居全國私立科大第二、綜合型私立科大（含工程、管理、人文暨設計學院）第一，表現卓越。

校方說，雇主最滿意大學學群排行榜項目，龍華科大各學院整體表現穩健均衡，在工程學群奪私立科大第1名、建築與設計學群獲第2名、財經學群獲得第3名、遊憩與運動學群則為第4名，因此獲頒綜合型最佳私立科大。

校方說，龍華科大歷年排名均為私立科大前10名，並從2018年第6名、2019年第4名，一路進步至2020年第2名，並且在綜合型私立科大及桃竹苗地區排名第一，表現出色，證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量，提升學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。此外學校連續2年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區，唯一連續2年獲得補助金額超過1億元的私立科大。

(中時 )