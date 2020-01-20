行政院環保署20日進行環評大會，審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫」，預計新建2部燃氣複循環機組，分別於2024年、2025年開始運轉，總裝置容量為260萬瓩內，並將4部舊燃煤機組轉為備用。經過逾5小時的討論，在經濟部與台電同意加嚴控管，並增加啟動備用機組條件下，最後通過環評大會審查。

根據環評大會結論，台電承諾，在未來2部燃氣機組運轉後，4部舊燃煤機組將轉備用，正常情況下是由2部燃氣與6部燃煤機組運轉；轉為備用的燃煤機組在空品不良季節均不會啟動，而4月至9月期間，備轉容量率低於8％，且中部空品區預報空氣品質指標（AQI）小於100時才會啟動，而且最多只會啟動2部。

啟動備用燃煤機組的運轉條件，包括啟動機組數超過6部的時數，每年累積時數不超過240小時，且未來中火基地範圍內同時運轉的燃煤與燃氣機組總和不超過10部；另外，中火既有5至10號機的機組在完成空氣污染防制設備改善工程後，也必須遵守PM小時濃度值不超過10mg/Nm3，SOx小時濃度值不超過12ppm、NOx小時濃度值不超過22ppm等規定。

(工商 )