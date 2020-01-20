「武漢肺炎」確診病例217例 疑似病例7例 19:412020/01/20 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，亞洲多地出現感染個案。據陸媒報導，截至1月20日18時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例。 其中確診病例217例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例）；疑似病例7例（四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。 (中時 ) #病例 #肺炎 #冠狀病毒 #感染 #病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 我方列法定傳染病 04:102020/01/16 全球財經 陸首度證實 新型冠狀病毒人傳人！武漢一對夫妻家庭群聚感染 04:102020/01/16 生活新聞 病毒快速傳播 屠宰野味是關鍵 04:102020/01/16 生活新聞 中研院發現冠狀病毒感染機制 有助開發貓傳染病疫苗 13:082020/01/16 生活 德國開發出武漢冠狀病毒測試劑 22:142020/01/16 國際 武漢肺炎延燒 日本驚爆首例 02:252020/01/17 話題觀察 武漢肺炎4通報案例 檢驗結果最快明出爐 14:502020/01/17 生活 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎和SARS是親戚 無藥可解 13:212020/01/20 生活 防武漢肺炎擴大通報定義 即起大陸來台有肺炎都要隔離 19:372020/01/20 生活 兩岸熱門新聞 武漢肺炎最新疫情有多嚴重？一次看懂病毒傳播狀況 - 時政 美馬里蘭大學封殺孔子學院 恐有骨牌效應 - 兩岸 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 美國海軍現役情報官：對大陸，別再危言聳聽 - 兩岸 19歲女大生被「硬上」後墮斃？淫狼竟「這麼做」惹怒家屬 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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