大陸湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，亞洲多地出現感染個案。據陸媒報導，截至1月20日18時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例。

其中確診病例217例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例）；疑似病例7例（四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。

(中時 )

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