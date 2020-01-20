林口長庚醫院20日舉辦歲末關懷活動，讓癌友提早有年節氣氛。（賴佑維攝）

65歲的林口長庚醫院志工葉明祥（右），曾罹患口腔癌4期，為此開始進行單車運動，也因為單車，讓他花了7年時間，讓他重新學會吃飯。(賴佑維攝)

林口長庚醫院志工葉明祥過去是藥局業務，曾經菸、酒、檳榔不離身，後來罹患口腔癌4期。他努力抗癌，成功對抗癌症。但有別於一般口腔癌患者無法吃固體食物，他花了7年時間重新學習吃飯，也鼓勵病友勇敢抗癌，重新開始人生。

葉明祥說，過去擔任藥局業務，因為長期應酬，雖然身體有不適感覺，也在47歲那年戒除不良習慣，但仍在52歲時罹患口腔癌。他說，當時嘴巴腫脹到無法張合，趕快進行手術，將左小腿骨切下，補起齒齦。葉明祥又說，術後要吃營養品，居然從傷口流出來，讓他相當傷心，一度認為自己是科學怪人。

葉明祥好轉後，決定運動讓身體變得更好。因為左小腿骨切除，他只能騎單車運動，不過在他堅持下，單車「一日雙塔」、「一日雙北」、玉山塔塔加、環島等都有挑戰成功的紀錄。

葉明祥也說，當時自己無法吃固體食物，只能飲用營養品，不過單車運動耗費體力，自己喝再多營養品還是感到飢腸轆轆，因此開始逼自己進食。

他回憶，有次在玉山塔塔加，實在餓到受不了，1名陌生車友送給他1顆粽子，他擔心噎到，正猶豫要不要吃。但不敵飢餓感，1口水1口粽子，最後花半小時把粽子吃完，也讓自己相當開心。

「花了7年終於又可以吃東西了！」葉明祥說，那趟回程，他相當興奮，發現自己可以重新開始吃東西。20日林口長庚醫院舉辦歲末關懷活動，他現身也鼓勵其他癌友，勇敢對抗癌症，為自己重新開始人生。

(中時 )