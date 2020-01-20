武漢肺炎問題越演越烈，大陸也在20日啟動措施，在大陸領導人習近平、李克強指示下，國家衛生健康委成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，指導地方做好疫情應對處置工作。

新華社報導，大陸國務院總理李克強20日主持召開常務會議，並在會中進一步部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，要求有力有效遏制疫情。

近期湖北省武漢市等多個地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。新華社指出，截至1月20日下午6時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例），疑似病例7例（四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。

報導稱，根據大陸國家主席習近平指示，以及李克強的要求下，國務院聯防聯控機制20日召開電視電話會議，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行全面部署。國家衛生健康委成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，指導地方做好疫情應對處置工作。

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