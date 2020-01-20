百貨業界喻為「夜店教父」的戴春發，十年前就在信義區展開深夜經濟，極具江湖味的他其實個性直腸，他說「我一直都走在時代尖端，只是沒講」，有人2～3家餐廳、一家影城就自稱深夜經濟，要滾動「夜經濟」不只是影城，還要夜店KTV、餐廳、甚至早餐供應，他預言下一個零售趨勢是「心靈產業」，其範圍極廣，從年輕族群最愛的IP產業到老小皆宜的寵物周邊商機等。

戴春發說自己在零售業闖盪超過40年，雖然已經68歲「但心理年齡是35歲」，每天都在想著零售要怎麼變，才能讓年輕人從眼前的視頻走到實體百貨商場體驗，像是他家的老?明年上大學，不會循著哥哥、姐姐所走的英國求學路，而是選擇到瑞士，全身潮流服飾，與對時尚見解，都讓為父的戴春發大開眼界。

談到孩子，戴春發臉部表情湧現驕傲，長子戴豪逸曾在大直店擔任執行長，但勉強他沒用，他還是選擇他音樂藝術路子，並準備擔任教授，他說現在ATT 4 Recharge是女兒戴梓羽在管擔任營運長，兄妹二人都在英國待上好長日子，他說孩子們跟他一樣承襲「害臊」個性，技術一流、表情三流。

戴春發說，如果百貨、商場還在談傳統物販那就沒進步，他說，ATT一直以來著重於「吃喝玩樂」，現在百貨業都把「食」、「樂」分開，下一階段就是「食樂在一起」，而對於下一個零售趨勢，他說「心靈產業」，未來會在大直店與台中店陸續展現。

ATT過去曾與法國春天百貨策略聯盟，戴春發說，台中店目前規劃案中也不排除與國外百貨商場合作，其中更不排除與outlet業者合作。

(工商 )