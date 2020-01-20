前國民黨副主席郝龍斌在今（20）日晚間7點時於臉書發文，表示要競爭黨主席之位，表示他自己會拋開個人政治歸化，在未來這一年全心協助黨渡過危機，更表示國民黨接下來會落實世代交替，讓黨跟民意更加接近。

郝龍斌在臉書上表示，「從政的人常被批評「吃碗內，看碗外」我不但絲毫沒有這個念頭，因為國民黨連碗都沒有了，還要算計什麼！」自己將全心協助國民黨渡過這次的危機，所以提出了幾個方向。

其中包括落實國民黨的世代交替，郝龍斌對此提出三個重點：

a.我保證未來四十歲以下具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹。

b.聘用四十歲以下的一級黨務幹部，比例無上限。

c.黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。從政血輪生生不息。」

最後郝龍斌在文末表示，希望同志們不要再「找戰犯」，那是推卸責任的懦弱行為，只要能夠射中阿基里斯腱，就算再強的巨人也會倒下，看來對於國民黨改革相當有想法。

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(中時電子報)