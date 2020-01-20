英國有名已婚警員趁著妻子外出時，邀約一名少女到家中發生性關係，更誇張的是，對方正是其他警員正在尋找的失蹤人口，男子知情卻選擇不說，且他因為害怕婚外情曝光，竟然還傳了多封簡訊向少女施壓，要求對方保密婚外情的事情，不過這段關係最終還是曝了光，而該名男子也辭去警職。

綜合外媒報導，事發於2018年3月，警員布魯克斯（Andrew Brooks）在肯特郡的梅德斯通（Maidstone）街上認識一名16歲少女，平時都靠著簡訊保持聯絡，之後趁著妻子出外度假時，邀請少女到家中嘿咻。然而某天布魯克斯意外發現，少女是名失蹤人口，他身為警察卻知情不報，反而還威脅對方。

布魯克斯擔心外遇的消息被妻子知道，一定會害對方想去死，因此他曾傳簡訊乞求少女，「請你答應我，事情不會牽涉到我身上，否則我會失去一切。」不過外遇的事情最後還是曝光了，布魯克斯已於2019年6月17日辭去警職。

近來，布魯克斯在聽證會上辯稱，因為妻子也在警局擔任文職人員，他擔心對方會在失蹤少女的文件上看到自己名字，然後揭發外遇事實，他才會請少女幫忙隱瞞。不過調查小組最後裁定，布魯克斯的行為嚴重違反執法人員標準，若他當初沒有辭職，如今也會面臨解僱。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)