小朋友耳溫或肛溫未達38℃不算發燒，39℃才需要服用退燒藥。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

「天氣寒冷，許多小朋友一不小心就感冒，台中慈濟醫院小兒科醫師黃禹銘發現，不少家長用手膚觸，感覺「孩子摸起來夯夯」，就要求醫師開退燒藥，他提醒家長，臨床判斷孩子是否發燒，應符合耳溫或肛溫超過38℃。

黃禹銘發現，不少家長用手膚觸，感覺「孩子摸起來夯夯」，就要求醫師開退燒藥，但小朋友耳溫或肛溫未達38℃不算發燒，39℃才需要服用退燒藥；而發燒是免疫系統啟動的生理現象，也就是說，體溫升高是因為人體感染外來病毒，需要提高代謝速度，以便清除或讓入侵病毒細菌失去活動力，有時退燒只是為了降低孩子的不舒服，太積極退燒反而不易排出毒素，對人體可能更不好。

當確認小孩兒耳溫達38℃以上，黃禹銘建議家長觀察食欲跟活動力，如果食欲正常，燒起來時懶懶的，退燒後活動力跟一般孩子無異，比較不必擔憂。真正要注意的是導致發燒的原因，一旦食欲跟活動力雙雙降低，連續3天燒不退，或咳嗽、很喘，沒有特別症狀的不明發燒，建議家長應帶孩子就醫，排除掉泌尿道感染、中耳炎、肺炎等嚴重感染。

另一種需要留意的是「腦膜炎」，黃禹銘表示，如果孩子持續劇烈嘔吐、意識狀態改變（叫不醒、活動力差）、抽筋等三種症狀出現，應馬上就醫處理，建議家長定時紀錄孩子體溫，並注意代表病情惡化的指標：發燒的最高體溫越來越高、發燒的頻率越來越頻繁、體溫正常時的精神、活動力明顯差很多、尿量明顯減少等等，一旦出現惡化的危險指標立即就醫，無危險指標則遵從醫囑，確保孩子安全。

黃禹銘指出，人體核心體溫會聰明的維持軀幹高溫，以利代謝速度提高，讓血液流回中心，而四肢軀幹溫度則跟著降低，所以，正確的發燒處理方式不是一直幫孩子蓋被子，反而應該讓中心散熱，並戴上手套、腳套，注意手、腳等肢端的周邊保暖，並以27℃至34℃水溫，洗20到30分鐘溫水澡或濕毛巾擦拭等，進行物理性退燒。

(中時 )