台股今（20）日封關，收盤指數為12,118.71點，上漲28.42點，成交量為1,133.15億元，證交所指出，這是第八個封關收盤在9,000點以上的年度。回顧過去一年，台股因國際經貿因素震盪，但在第四季轉單效應，尤其台積電表現優異，帶動台股量增價揚，讓指數大漲10.78％；不過，整體成交量和日均成交量仍比前一年減少。

證交所指出，2019年第一季因陸美貿易戰出現和緩，且市場預期雙方將簽訂協議，故指數出現反彈，價漲量增，2月重新站回萬點之上，但在第二季5月，由於傳出陸方對協議內容有意見，美方加徵關稅後，指數出現較大震盪回檔，其後大都隨貿易戰的消息而上下波動，不過，指數仍穩守萬點之上。

尤其在第四季之後，由於轉單效應及半導體產業好消息頻傳，尤其台積電股價大幅揚升，使得第四季台股量增價揚，指數漲幅達10.78％，全年漲幅達23.33％。

成交量部分，2019年總成交量29.06兆元、日均量為1,200.69億元，分別年減9.64％、7.79％，證交所表示，由於2019年第二季及第三季市場因陸美貿易戰拉鋸及中東緊張升溫等，不確定風險增加以致投資人交易量減少，但進入第四季後，貿易戰情勢和緩、上市公司利多消息頻傳，外資又同步大舉買超，成交量值已有回溫，指數也同步站上12,000點。

上市公司市值去年表現優，據證交所統計，2019年底台股市值36.41兆元，較2018年底增加7.09兆元，增幅24.18％，創歷年年底市值的歷史新高水位。

(中時 )