福壽山農場種植約500餘株梅樹，花色與種類豐富，在新春期間相繼盛開。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場種植約500餘株梅樹，花色與種類豐富，在新春期間相繼盛開。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場種植約500餘株梅樹，花色與種類豐富，在新春期間相繼盛開。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

彩色海芋也是新春主角。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

彩色海芋也是新春主角。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

位於高海拔的福壽山農場種植約500株梅花，日前紛紛爭相綻放，紅、粉、白、黃、綠色梅花，把農場妝點的萬象繽紛；場長巫嘉昌表示，松盧與福壽山莊前的鴛鴦梅，同朵花紅白參半，特殊品種令遊客嘖嘖稱奇，歡迎大家新春上山一睹梅花風采。

巫嘉昌指出，農場種植約500餘株梅樹，花色與種類豐富，在新春期間，宋莊前停車場不同梅花品種，紅的、粉的、白的、黃的、綠的相繼盛開，把農場妝點的萬象繽紛。

巫嘉昌說，農場最特別的是松盧與福壽山莊前的鴛鴦梅，同一朵梅花出現一半紅一半白的特殊品種，總是讓遊客嘖嘖稱奇！遊客不妨循著梅花香，找找梅樹上的梅花，看看是否能幸運發現鴛鴦梅。

福壽山農場指出，飛雪亭周邊種植滿滿梅樹，也是相當有年紀的果梅，但瓣白色梅花相當高雅，要遠眺雪山與梅花共景，飛雪亭是不可錯過絕佳景點。此外，果樹觀察區觀賞梅盛開時，重瓣雪白梅花猶如一串串綿花糖，掛在樹上美麗極了。

福壽山農場表示，冬天裡農場最討喜就是梅花，12月底到隔年1月底，是梅花盛開之際，農場梅花密集種植，接近人身高，走過梅花樹下就聞到陣陣梅花香，相當令人流連忘返。

(中時 )