「台中市傳統藝術節」系列活動將28日初四、29日初五在葫蘆墩文化中心登場，精彩節目一籮筐。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

庚子鼠年即將到來，清水眷村文化園區即日起推出「版畫剪花迎春特展」，設置「DIY版印年畫拓印區」，讓遊客動手印製斗方春聯，增添濃厚年味；葫蘆墩文化中心過年也有太鼓、兒童劇、人聲樂團、泡泡先生、丑劇默劇、雜耍演出等活動，讓大家歡樂慶新春。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，版畫剪花展於清眷43號空間展出，特別與剪花藝術家陳治旭合作，以精彩又富溫暖作品《團圓飯》為主視覺，觀眾可透過展覽看見剪花常見形式—門箋與窗花，利用空間呈現三個層次作品，民眾穿梭其間，感受團圓氣氛。

另外，為了讓大家到清眷過好年，特別設置「DIY版印年畫拓印區」，打造出「清水好年」圖案，大小朋友可動手印製清眷特色春聯，每日限量，體驗至2月底止。

「台中市傳統藝術節」系列活動將28日初四、29日初五在葫蘆墩文化中心登場，規畫太鼓、兒童劇、人聲樂團、泡泡先生、丑劇默劇、雜耍演出，加上遊戲體驗、發送傳藝紅包、按讚摸彩得Switch遊戲機及搖控車，讓大家歡樂慶新春。

(中時 )