親自南下主持三井OUTLET PARK臺南，正式動土儀式的準副總統賴清德，以及交通部部長林佳龍兩人，今(20)日不約而同地保証，將此地建設為臺南的未來”城中城”；日方代表三井不動產公司海外事業部長大林修也指出，三井OUTLET PARK臺南佔地18,000坪、19,000建坪，預定後(2022)年初開幕。

今日在高鐵臺南站特定區舉行動土典禮，邀請到準副總統賴清德前來主持，交通部林佳龍部長率鐵道局長胡湘麟親自出席，並與台南市長黃偉哲及市府團隊，包括秘書長方進呈、工務局長蘇金安、交通局長王銘德、經發局長陳凱凌，和日方代表三井不動產公司海外事業部長大林修，及台灣三井不動產公司董事長下町一朗，共同為這次該跨國合作案，宣布正式開工動土，期待2022年將有一座日系購物商城座落在臺南高鐵特定區。

賴清德表示，三井OUTLET PARK臺南緊鄰臺南高鐵特定區，預期將成為大臺南合併之後最具發展潛力的未來”城中城”，這是繼臺南原市中心區、永康區、南科園區之後，全市第四個新興城市。

林佳龍也指出，高鐵臺南站受益已規劃成為高鐵、臺鐵與捷運等三鐵共構，整個腹地發展也將成為全市未來的新興”城中城”；以車站 開發，讓”黑土變黃金”。

大林修表示，非常感謝臺南市政府及交通部鐵道局積極協助，順利完成本案相關交評、環評、都設審查作業，在今(109)年1月初順利取得建照，預計興建2年完工開幕，預定2022年開幕，期望屆時可提供高品質購物場所，來服務南臺灣朋友。

黃偉哲指出，臺南高鐵特定區有智慧綠能科學城、交通大學南部校區、中研院南部院區等，未來購物中心落成，將提供更完善的生活機能，不僅對於此區生活、工作的居民有利，更可吸引鄰近縣市民眾前來消費，大大促進經濟活動，相信此區將成為臺南城中城，是未來臺南發展的新亮點之一。

三井OUTLET PARK臺南是三井不動產公司在高鐵臺南車站特定區興建的大型購物中心，為三井不動產集團在南臺灣第1個購物商場投資案。其購物中心位於臺南高鐵站東側，占地5.86公頃，將興建總樓地板面積約8萬4,000平方公尺之4層樓商場，在籌劃洽談時期就吸引相當多關注。

臺南市政府積極整備各項招商引資措施，提供企業主優質的投資環境，並透過各項產業政策與輔導措施，帶動產業升級及廠商永續經營，讓經濟發展活水源源不絕，市府團隊將持續提供便捷、親切、專業的各類型投資服務及排除投資障礙，並透過各項親商安商措施，協助全球廠商加速落實投資。歡迎外商、本國廠商及台商來南市投資，創造最大的投資效益。

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