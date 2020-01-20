UPS台灣宣布在春節假期前延長取件和自行送件時間，將於1月22日延長全台取件、電話預約時間和自行送件服務。此外，UPS將於1月23日開放桃園泛太平洋轉運中心至晚上5點，讓客戶可自行送件至轉運中心，以確保台灣企業有充裕的時間來處理緊急訂單。

UPS因應農曆春節假期客戶服務中心於1月23至29日暫停取件、送件及其他查詢服務，並於1月30日起全面恢復正常服務。

UPS顧客可透過0800-365-868進行免付費電話諮詢相關作業問題。為使託運流程更加快速順暢，客戶可使用UPS的「網路報單系統」https://tdis.tradevan.com.tw/APISSO/UPS，直接在網路上自行檢視進出口報單資料，即時進行相關查詢、列印及下載工作；客戶亦可透過電子郵件將報單郵寄到指定人員的電子信箱中，藉此縮短書信往來的時間，有效改善年節繁雜的出貨流程。

UPS全球貨運快遞系列服務（Worldwide Express Freight Services） 服務時間，可聯絡各地區業務代表或電洽客戶服務中心。

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