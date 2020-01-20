郵輪旅遊已成為國人度假旅遊的新選擇，而且有愈來愈夯的趨勢，由於郵輪並不屬於交通運輸工具，一般信用卡所提供的「旅行平安險」是不賠或是有理賠限制，兆豐保險推出的國內第一張郵輪綜合險，不但在搭乘郵輪時出發前一小時可透過網路投保，而且還有提供多項獨家或特別的保障，讓民眾可以更安心搭乘郵輪出遊。

近年亞洲郵輪旅遊市場興起，作為亞洲第二大郵輪母港的基隆港，在2019年共有595艘次、近95萬旅客人次來到基隆，2020年預計620艘次的郵輪要來基隆泊靠，其中更有10艘國際郵輪將首次來到基隆，顯示台灣郵輪產業正蓬勃發展。

兆豐保險董事長梁正德表示，郵輪旅遊是國際旅遊市場的新趨勢，基隆市在林右昌市長的推出之下，已成為亞洲第二大郵輪港口，是相當不簡單的成熟。兆豐保險看到此一旅遊趨勢新轉變，但坐郵輪卻有許多不在一般旅遊綜合險保障範圍內，為了提升旅遊保障，因此，在二年前郵輪旅遊所面臨的風險，即和交通部觀光局、航港局、台灣國際郵輪協會等專家學者研議設計，推出全台首張「郵輪旅遊綜合保險」，保險內容包括旅行文件損失、行李損失及延誤、旅程取消、縮短及延誤、及相關海外急難救助費用等。

基隆市長林右昌在20日「郵輪啟航 基隆飛翔」記者會時表示，對於新型態郵輪旅遊周邊產品上市及定型化契約規範上路抱持著樂觀其成的態度，有助於台灣郵輪旅遊市場健全發展，讓作為亞洲最佳郵輪母港的基隆，在面對全球郵輪市場急速成長的趨勢下更具競爭力，進而讓世界看見台灣。

兆豐保險表示，消費者搭乘郵輪時除可選擇全台首張郵輪旅遊綜合保險，亦可搭配旅平險及海外突發疾病險，以享有全面性的保障，且網路投保僅需於出發前一小時完成即可，十分便利。

基隆市作為台灣發展郵輪的領頭城市，基隆市府除了積極優化市港環境建設外，市府除了積極優化市港環境建設外，也為郵輪觀光推出全台首創郵輪觀光巴士及培訓導覽志工服務郵輪旅客。觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，將持續完善雙語指標、製作多語言及不同客群市場之旅遊導覽摺頁等友善旅遊服務措施。

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