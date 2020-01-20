兒子3歲慶生 黃曉明缺席！ 隔天才轉發文

大陸男星黃曉明和Angelababy（Baby）結婚近5年，育有一子小海綿，日前小海綿過3歲生日，慶生現場卻不見黃曉明的身影，他甚至晚了一天才轉發Baby的慶生文，使得外界又瘋傳兩人婚姻亮紅燈，而當天生日會的攝影師被問到此事，也吐露現場實況。

黃曉明慢半拍祝福兒子，又沒在慶生現場露臉，掀外界熱議。（圖／翻攝自微博）

Angelababy 17日為小海綿舉辦生日派對，還特地找來兒子「偶像」奥特曼（鹹蛋超人）同樂，卻沒看到黃曉明一起，但他隔天即轉發Baby發文，寫下：「3歲啦，永遠做你的奧特曼」，引網友瘋猜超人應該就是他所扮演，但也有人表示超人是請專人扮的，掀起熱議。

事後，有網友向生日會攝影師求證黃曉明到底有沒有參加生日會，攝影師即透露黃曉明當天包了場且沒邀請媒體，當時現場都是自己人，雖然也不清楚為何男方不露臉，但攝影師再三肯定超人是黃曉明扮演的，令兩人婚變謠言不攻自破。

網友向攝影師求證生日會現場狀況。（圖／翻攝自微博）

攝影師確定黃曉明在場。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)