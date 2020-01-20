由於國人較常在寒暑期間，安排開刀等手術，而寒暑期間因為學生放假，少了大約16％的學校團體血源，導致農曆春節前後的期間，常有血庫血液不足的狀況，高雄市建築經營協會20日由理事長李正聰、園冶獎主任委員洪光佐等人，發動愛心捐血1,166袋250cc的血液。

高雄市建築經營協會理事長李正聰表示，為了推廣2020園冶獎、以及回饋社會公益，該會從1月15日到1月16日，在全高雄市8個捐血中心舉辦公益捐血活動，1月20日則在高雄市政府四維行政中心，發起公益捐血。

他說，由於協會會友熱心協助捐血活動，此次總共募集1166袋250cc的血液。

李正聰指出，這次活動的經費，是利用2019園冶獎結餘，與2017到2019高雄市建築經營協會理事長黃啟倫、2020-2021高雄市建築經營協會理事長李正聰、以及園冶獎主任委員洪光佐的私人捐助，所募集的200萬元高雄建經公益活動基金支出。

李正聰強調，農曆年平均6到9天不等的假期，國人通常安排旅遊或返鄉探親，通常這時候也比較不會將焦點放在捐血，但醫院病友的血液需求是365天沒有間斷的，一袋全血只有35天的保存期限，因此，血庫需儲備比平常更大的血量。

(工商 )