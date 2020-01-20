台灣首部政治劇《國際橋牌社》今（20日）晚八點friDay影音全台獨家播出。楊烈、林在培領軍主要演員陳妤、湯志偉、陳家逵、吳定謙、蔣偉文、廖苡喬等人出席媒體茶敘。楊烈劇中與林在培權力爭奪、明槍暗箭，楊烈透露，不管是哪一個工作都有這樣情況發生，需要透過智慧與度量圓滿化解，「人生也經歷過被鬥的時期。」

楊烈劇中飾演總統。（圖／張祐銘攝影）

楊烈劇中演總統，以往覺得總統遙不可及，透過演出上位者決策等過程，得到不少啟示。被問與角色相似之處，楊烈認為，工作上嚴格的自我要求很雷同，還曾壓力大到罹患大腸癌，「當時主治醫生開玩笑的說，我對工作太認真，無形地把壓力全攬在身上，造成身心靈巨大的壓迫。」楊烈說：「總算是熬過來了，劇中角色個性堅韌勇敢，正如我面對病痛般，必須要勇於排除所有的壓力，勇敢面對。」陳家逵透露楊烈在現場時常哼歌或吹口哨，楊烈補充，因為台詞及角色壓力大，有點緊張所以靠吹口哨來紓壓。

蔣偉文為戲激發愛國情操。（圖／張祐銘攝影）

蔣偉文飾演政壇新星，開拍前被製作人鼓勵愛國精神，「你就是代表中華民國」，要他常聽中華民國頌、把國旗披在身上睡覺，笑說演這部戲唱了幾百次的中華民國頌，笑說只差沒刺「精忠報國」在身上。陳家逵透露，自己一開始本來要演蔣偉文的角色，笑說自己可能歌喉不及，所以換蔣偉文演，蔣偉文笑說：「他們都上表演課，但我上的是歌唱課。」

陳妤再度詮釋新聞從業人員。（圖／張祐銘攝影）

陳妤飾演90年代的記者，有特別詢問可以參考的人物原型，並看當時後人寫的小說，有前輩告訴她，關鍵在於「你想成為什麼樣的記者」，她認為跟《與惡》的差別是，前者是新聞編輯不是第一線，而在《國際橋牌社》是敢拚敢衝的第一線記者。

吳定謙、 廖苡喬劇中有精采對手戲。（圖／張祐銘攝影）

吳定謙在劇中飾演行政院辦公室主任，他補充，拍攝過程中被劇組要求要熟記國際基本禮儀，透露政壇裡的明爭暗鬥就像武俠小說一樣精彩，現場看到林在培，更是正襟危坐，只敢坐三分之一的椅子，只因為這樣可以馬上站起來，他上網搜尋各種國際禮儀，從不會打領帶到領帶可以打得很挺，透露最重要的禮儀就是下樓梯時要走在老闆的前方。林在培虧，「難怪你演戲的時候都在擋我的鏡頭。」

相對於吳定謙看到林在培的正襟危坐，楊烈笑說，這樣看起來我們總統方比較輕鬆一點，飾演總統府秘書長湯志偉補充，好多時候楊烈對他來說是父親也是兄長，聽他任何的指示，有點像「小李子」的感覺，劇中後來因為爭執而漸行漸遠。廖苡喬飾演林在培的女兒，她透露一開始在上表演課時，覺得整個人很脆弱，還哭了，陳妤還安慰她現在這個樣子就是角色的原型，笑說希望這個角色可以黑化的徹底。《國際橋牌社》1月20日晚上八點friDay影音全台獨家播出。

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(中時電子報)