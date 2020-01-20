陸行動支付市占 去年Q3支付宝54.5％居首 20:172020/01/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第三方機構艾瑞發布最新行動支付交易規模報告顯示，統計到2019年第3季為止，支付寶占行動支付市占率的54.5％，繼續居於首位，超過第2名至第9名市占率總和達9個百分點。 據新浪財經報導，從行動支付市場整體情況來看，2019年第3季大陸第三方機構行動支付交易規模為56兆元人民幣，年增率達到15.2％。 (旺報 ) #支付 #行動支付 #交易 #規模 #市占率 也許您會感興趣 推薦閱讀 境內基金首破4兆元 年增55％ 04:102020/01/16 財經要聞 小規模營業稅 繳納期間延十天 04:102020/01/16 金融．稅務 淡海輕軌行動支付 2月14日前免費搭 04:102020/01/16 地方新聞 《店頭市場》永利明起變更交易方法，每30分鐘撮合一次 08:012020/01/16 財經 《基金》境內基金3因素，去年底規模再創新高 11:082020/01/16 財經 專家傳真－台商海外商業交誼行為 恐違反美海外反腐敗法 02:252020/01/17 產業特刊 高捷行動支付多元化 全球第一 02:252020/01/17 產業．科技 合庫銀行以房養老業務 市占率領先同業 22:012020/01/17 財經 工商社論》2020年金融科技開花結果 04:102020/01/20 財經要聞 台灣行動支付推自家APP 2月8日前最高25％現金回饋放送 18:072020/01/20 財經 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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