第三方機構艾瑞發布最新行動支付交易規模報告顯示，統計到2019年第3季為止，支付寶占行動支付市占率的54.5％，繼續居於首位，超過第2名至第9名市占率總和達9個百分點。

據新浪財經報導，從行動支付市場整體情況來看，2019年第3季大陸第三方機構行動支付交易規模為56兆元人民幣，年增率達到15.2％。

(旺報 )