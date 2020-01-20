鹿港鎮長許志宏（中）出席宣傳記者會活動，以喜氣洋洋的紅色古裝向鎮民和各地遊客拜早年，「戲說台灣」戲劇製作班底也應邀出席分享在鹿港文武廟拍戲的趣事。（謝瓊雲攝）

行銷鹿港小鎮觀光，鹿港鎮長許志宏依四季不同民俗風情推出「鹿港四季紅」，新春期間首發「春來賜福迎金鼠」從除夕夜起一直熱鬧到元宵節，要讓各地鄉親到鹿港拜拜吃美食，還能遊賞燈海與聲光水舞秀，感受城鎮品牌獎金獎城鎮的魅力。（謝瓊雲攝）

鹿港賞燈鬧元宵 水舞燈光秀繽紛璀璨奪目

來鹿港拜拜、行春，從除夕一直熱鬧到元宵；鹿港鎮公所自除夕夜起推出「鹿港四季紅─春來賜福迎金鼠」活動，有熱鬧踩街和燈會、水舞點亮鹿港，鹿港鎮長許志宏歡迎全台鄉親春節到鹿港拜媽祖、賞古蹟、吃美食、逛燈海，體驗品牌城鎮金獎鹿港小鎮的魅力。

許志宏表示，鹿港四季紅，一年四季體驗不同的鹿港民俗風情，今年賞燈鬧元宵從老街延伸到頂番婆，39座大型花燈以及龍燈光廊，絕對是網美打卡的最佳景點。

許志宏說，今年文武廟、桂花巷藝術村一直到頂番婆街區布燈區，從除夕夜晚上九點正式點燈啟動，文武廟內泮池燈光水舞秀長達7分鐘，還可欣賞到狀如「糖葫蘆」般的燈廊、5公尺高的Q版關帝爺主燈；大年初一至初五每晚18時30分開始，至元宵節前每周六、日定時演出，讓夜的鹿港更添聲光色彩魅力。

此外文武廟首度在2月2日大年初九舉行文衡聖帝新春賜福踩街活動，結合地方寺廟、社區、社團共襄盛舉，延續年節熱鬧氣氛；公所徵求百位小狀元共襄盛舉，從幼兒園到高中皆可報名，報名成功者將可獲贈狀元帽、文昌鋼珠筆和精美鑰匙圈等禮品，歡迎鹿港學子踴躍參與踩街，在文衡聖帝庇佑賜福下，都能金榜題名。

公所指出，今年鹿港鎮「春節年貨大街」，從初一（25日）至初五（29日）規畫在公會堂廣場、周邊紅磚道，及成功路口至公園一路口，公所結合農漁會行銷在地農特產品，還有文創商品市集，讓逛街變得更豐富有趣。

(中時 )