去年737 Max遭全球停飛，令波音營運跌落谷底，不但執行長下台、飛機訂單創10年新低、供應鏈被拖累、迄今為此付出約100億美元代價。但華爾街預期其壞消息還會接踵而來，美國銀行甚至估計波音最終要為停飛危機付出高達200億美元費用。

波音近期內部文件引發不少風波，包括員工嘲諷美國聯邦航空管理局（FAA）監管不力，讓人擔心737 Max更難獲得FAA批准復飛。

在這敏感時刻，波音下周三將召開法說會，是新執行長凱豪恩（David Calhoun）上周一就任後的處女秀。

外界認為他上台後必須整頓波音的內部文化、提高員工的士氣、和修補跟FAA等主管機關和航空公司客戶們的關係。

CNBC報導，他就職第1天就向員工表明，波音股東對公司的表現不滿，大家必須修補對外各種重要關係。

恒達理財（Edward Jones）分析師溫杜（Jeff Windau）希望凱豪恩下周三法說會上能對外解釋清楚目前波音情況。只要能坦白說明一切，都能改善外界對波音的看法。

雖然波音去年7月已為停飛事件，向受影響的航空公司和客戶賠償56億美元的稅前費用，但目前幾位華爾街分析師預期波意在第4季財報裡，還會再提列更多賠償費用。

由於停飛到現在已持續11個月，而且還沒有結束。美銀美林分析師艾普斯坦（Ron Epstein）認為波音的賠償金額只會愈來愈高。

他認為若737 Max能在6月或7月復飛，在扣除跟罹難者家庭達成的和解金後，最終停飛的總賠償金可達200億美元，相當於波音去年從Max系列飛機賺取獲利的約40％，並且是目前華爾街預估最高的總賠償金額。

穆迪去年12月中把波音信評從A2調降1級至A3後不足一個月，又宣布把其列入可能降評的觀察名單內。

(工商 )