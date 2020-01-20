柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟等人主演的中視、衛視中文台《想見你》，爆點不斷，週週牽動觀眾的心，這也反應在收視數字上，屢屢創下新高，19日所播出的第10集，4歲以上平均收視達1.55，收視觸及人數逼近65萬人，居同時段無線四台之冠，每週六播出的衛視中文台也創同時段戲劇收視冠軍，創下13年收視新紀錄。其中腹黑角色顏毓麟近來引起高度討論，也為這齣燒腦劇增添一抹驚悚感。

《想見你》顏毓麟。（中視提供）

19日播出的劇情走到柯佳嬿所飾演的黃雨萱，去找顏毓麟飾演的心理醫生想釐清心中的疑問，瞬間收視飆至1.7，因為不只黃雨萱想知道答案，觀眾同樣也很好奇。另一處高潮則是顏毓麟到黃雨萱家裡找她，還用針頭扎進黃雨萱的脖子。拍攝這段戲時，顏毓麟直呼「好緊張」，還先反覆測試扎針角度和力道，拍到他脫口而出：「心臟快要停了！」而「被害人」柯佳嬿也是一臉怕怕，還不忘對顏喊話「不要刺錯喔」。負責使壞的顏毓麟一扎完針便對導演說：「討厭啦，以後這種事情還是你來好了啦。」

也因為角色個性太深沉暗黑，顏毓麟還特別參考腹語術的書籍，用盡心思揣摩弟弟像是附身在哥哥身上的瘋狂行徑，顏毓麟靠著對角色的理解完全成功上身，連工作人員側拍時都說「你不要笑，笑起來很可怕」。他自己在現場拍完也不敢看回放，「有種自己不認識自己的感覺，反而導演比較了解他」。戲外有著陽光燦笑的顏毓麟，完全不怕被定型，甚至開玩笑說：「可以挑戰黃秋生接班人。」

許光漢、顏毓麟扭打。（中視提供）

許光漢、顏毓麟扭打。（中視提供）

第10集尾聲是顏毓麟和許光漢的打鬥戲，這場戲也讓顏毓麟印象深刻，因為拍攝當天下過雨，地板溼溼的，工作人員得先想辦法弄乾地面，隨著許光漢被他打到趴在地上，一旁的花盆爛泥巴，還不小心沾到許的眼睛，這看在顏毓麟眼裡，內心有點不忍，覺得對許光漢簡直是二度傷害。2月2日要播出的第11集，顏毓麟的戲份仍舊吃重，他開玩笑預告：「我自己都覺得很可怕，我先出國避風頭。」

(中時 )