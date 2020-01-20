日軍偷襲珍珠港時，在美國戰艦打雜的非裔水兵多瑞斯．米勒不顧性命英勇作戰，獲頒海軍十字勳章，如今美軍新造第4艘福特級航空母艦命名「多瑞斯米勒號」，以表揚他的功績。

「紐約時報」報導，1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港（Pearl Harbor），敵機來襲警報響起，在科羅拉多級「西維吉尼亞號」戰艦（USS West Virginia）服役的米勒（Doris Miller），不顧轟炸猛烈，搶救重傷艦長，並操作重機槍掃射來犯敵機。

2001年上映的電影「珍珠港」（Pearl Harbor），曾獲奧斯卡金像獎加持的非裔男星小古巴古汀（Cuba Gooding Jr.）在片中即飾演米勒。

由於米勒的英勇與「奮不顧身」，他1942年獲頒美軍第2高等級的海軍十字勳章（Navy Cross），成為首位獲得這項殊榮的非裔水兵。他兩年後作戰身亡，再獲頒紫心勳章（Purple Heart）。

美國海軍表示，珍珠港事變後78年，海軍將授予他另一項榮譽，今天宣布計畫建造的第4艘福特級航空母艦命名「多瑞斯米勒號」（The USS Doris Miller）。

多瑞斯米勒紀念館（Doris Miller Memorial）表示，這位非裔水兵1919年10月12日出生於德州威果市（Waco），在當地讀高中時打過美式足球。他1939年入伍，當年美國海軍不允許黑人擔任戰鬥職務。

根據美國國防部，米勒在維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的海軍基地受訓後，分發至西維吉尼亞號打雜，鎮日與廚房為伍，擦拭餐桌及擦亮軍官的皮鞋。不過他是這艘戰艦的拳擊冠軍。

美國海軍指出，珍珠港事變當天，米勒清晨6時起床後收拾妥官兵送洗衣物，艦上警鈴大作，他趕緊前往他的戰鬥位置高射砲砲台，「卻發現魚雷摧毀砲台，於是他上了甲板」。

當時22歲的米勒因為身材壯碩，被指派扛抬傷員到安全處，有個軍官命令他去艦橋協助搶救艦長本尼恩（Mervyn Bennion）。本尼恩身負重傷陣亡。

美國海軍說，雖然米勒先前完全沒有接受過訓練，仍操作「點五零口徑的布朗寧（Browning）防空機槍，直到彈藥用盡，奉令棄船為止」。

根據美國海軍歷史暨遺產司令部（Naval History and Heritage Command）的網站，米勒回憶說：「它（布朗寧防空機槍）很容易就上手，我只是拉動扳機，機槍就發揚火力。我曾看過其他人操作這種機槍。我想我持續開火大概有15分鐘。」

他表示，他好像「擊中」一架敵機。他又說：「那些敵機俯衝時距離我們非常近。」

美國國防部表示，米勒隨後調派至巡洋艦「印第安納波利斯號」（USS Indianapolis）及護衛艦「里斯康灣號」（USS Liscome Bay），1943年「麥金戰役」（Battle of Makin）期間，日軍的魚雷擊沉里斯康灣號，米勒殉國，獲追頒紫心勳章（Purple Heart）。

美國海軍說，福特級第4艘航艦多瑞斯米勒號與其他的福特級航艦將執行危機處理及人道救援等任務。

(中央社)