台南大遠百為聚集新春人潮，將於1月23日至2月19日舉辦「新春好運．金鼠報喜」活動；除了流行服飾單一特價起，再加上最高回饋17％抵用券大方送等招攬術，還有每年過年一定要來試手氣的「五鼠鬧新春新春福袋」，1月25日大年初一，推出五鼠鬧新春新春福袋，每袋現金1000元，限量600袋，第一重為福袋獎抽價值26900元iPhone 11 128G黑色，第二重特別獎，再抽出5萬元商品券，有雙重的抽獎機會。

今年大年初一，台南大遠百在1樓大門口上午9點半，開始販售五鼠鬧新春新春福袋，每袋福袋現金1000元，限量600份，每人限購買1袋，通通有獎，每袋都有包含香格里拉台南遠東國際大飯店600元，及館內餐廳超過1000元以上餐飲折價券，最小獎則是價值3800元的佳醫超淨抗過敏清淨機1台。

第一重福袋的壹獎iPhone 11 128G黑色，價值26900元，貳獎Dyson airwrap造型器旗艦版桃紅色價值17600元2名，參獎PHILIPS健康氣炸鍋HD9642價值12900元1名。

台南大遠百店長許俊明表示，1月25日大年初一，五鼠福袋，第一重通通都有獎，不論第一重福袋獎有沒有中獎還可以再參加第二重特別獎抽五萬元商品券，當天現場參加者還有趣味有獎徵答，有機會獲得由北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮所提供的金鼠年限量歲錢或通寶。

此外，過年期間還有許多親子活動，1月23日起1樓戶外廣場可以搭乘音樂小火車，1月25日大年初一至1月29日大年初五天天都有迎財神與民眾互動遊戲，1月27日至1月29日「金鼠寶寶迎新春」系列活動，1月27日金鼠寶寶划步車比賽、1月28日金鼠寶寶搬搬樂、1月29日金鼠寶寶爬行比賽，歡迎民眾一起來歡喜過年。

北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮活動組人員說，今年和台南大遠百合作已邁入第8個年頭，除了當天來參加福袋，即，有機會獲得金鼠年限量歲錢、通寶，在過年期間參加台南大遠百的活動也有機會能獲得媽祖祈福的禮物，也歡迎民眾在春節期間，到北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮走春。

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