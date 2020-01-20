看好烘焙產業的高品質、高單價市場，統一集團與台南晶英酒店首次攜手合作，由台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫，與文世成師傅領軍的統一集團世界級烘焙團隊，嚴選擁有全球冠軍奶油頭銜、標榜「看著極光長大」的統清Valio蔚優發酵奶油，並充分結合在地食材，自今(2020)年起，每季將發表三款純手工的美味麵包，透過雙廚異國背景與烘焙工藝的交流，讓民眾們搶先嘗到全球冠軍奶油的極致美味；首波推出香蔥乳酪吐司、柚香布里歐，以及紫米桂圓麵包，即日起在台南晶英酒店一樓外賣中心獨家販賣！

由統清公司獨家代理進口、擁有百年歷史的Valio蔚優發酵奶油，來自北歐芬蘭，坐擁純淨無汙染的生長環境與高品質的保證，深受全球烘焙師傅們一致肯定，此次合作是由統一集團提供配方，再透過台南晶英酒店加以改良，台、法雙廚在烘焙技術及口味上來回調整十餘次，才達到彼此認同的完美口感。

首波主打將台灣經典、家喻戶曉的蔥花麵包搖身變為頂級「香蔥乳酪吐司」，打破法國人吐司不包餡的習慣，羅倫主廚維持歐式麵包的Q彈嚼勁，內餡包入大家熟悉的蔥花並融入香濃起司，製作過程中以鮮奶取代水，讓麵糰更加蓬鬆柔軟，表層綴以鮮綠色的乾燥蔥末，豐富的口感與層次，是蔥花控絕對不容錯過的經典品項。

另一款「柚香布里歐」麵包，選用法式經典布里歐麵糰，高達47％的奶油比例成為麵包富有輕盈空氣感的關鍵，主廚在麵糰中加入新鮮柚子皮，提升整體香氣，內餡還特別添加了台南麻豆盛產的柚子果丁，最具巧思的表層則設計了法國家鄉甜點代表馬卡龍脆殼，並撒上烤過的杏仁片與糖霜，酥脆的外皮與布里歐本身散發的濃厚奶香完美融合，是貴婦們指定團購的下午茶麵包。

「紫米桂圓麵包」則是加入台南晶英酒店中點主廚團隊共同研發，以養生的紅豆、龍眼以及紫米入餡，溫潤的中式甜品搭配軟式歐包，外表圓潤輕巧相當討喜，值得推薦給注重養生的族群。

台南晶英酒店外賣中心麵包每日中午十二點限量出爐，這次與擁有優良口碑的企業「統一集團」聯手出擊，有了全球冠軍奶油『統清Valio蔚優發酵奶油』的加持，讓中西合併的高品質麵包以與眾不同的面貌跟大家相見，「香蔥乳酪吐司」每條售價220元、「柚香布里歐」單顆售價180元、「紫米桂圓麵包」每袋兩顆售價160元。

此外，為歡慶農曆金鼠年，台南晶英酒店外賣中心更加碼推出「鼠一鼠二」優惠活動，凡於1月20日至1月29日購買聯名款麵包，除可享同品項買一送一之外，還可額外獲贈精選咖啡兌換券乙張，每天數量有限，贈完為止。

(工商 )