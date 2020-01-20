日本首相安倍晉三20日在國會發表施政方針演說，針對外交及安保議題強調，「在奧運舉辦的今年，日本要在積極的和平主義旗下，進行戰後外交的總決算，確立新時代的日本外交。」他同時提出對與中韓外交關係的看法。

在對中外交關係上，安倍表示，「日本與中國都對地區和世界的和平與繁榮負有很大的責任，在當前亞洲的情況下，國際社會強力地要求要明確展示善盡此責任的意志。除兩國領袖互訪外，將在所有領域深化、拓展交流，以建構符合新時代的成熟的日中關係。」

在對韓關係方面，安倍表示，「南韓原本是共享基本價值和戰略利益的最重要鄰國。正因如此，深切期待能遵守國與國的約定，建立未來導向的兩國關係。」

在北韓問題上，將基於日朝平壤宣言，與北韓解決各種問題，清算不幸的過去，以期達成建交的目標，也將與美、韓等國際社會緊密合作。在日俄關係上，將以1956年的日俄宣言為基礎加速談判，解決領土問題，締結和平條約。

在安保政策上，安倍表示，今年春天起，航空自衛隊將創設「宇宙（太空）作戰隊」。此外，為了確保在網路、電磁波等新領域的優勢，將徹底強化其能力和體制。

在美日關係方面，安倍強調，美日同盟現在前所未有的鞏固，2020年代前半，美國海軍陸戰隊將遷至關島，將邊維持遏止力之下，邊減輕沖繩的基地負擔。在美日同盟穩固的基礎上，將與歐洲、印度、澳洲、東協（ASEAN）等共享基本價値的各國一起實現「自由開放的印度太平洋」理想。他最後強調，「提出修憲案是國會議員的責任，在迎接新時代的現在，更要注視未來，為完成歷史的使命，在憲法審查會上善盡責任。」

(中時電子報)