日本共同社報導，海上自衛隊P-3C巡邏機部隊20日開始在中東海域展開收集情報的活動。

預計2月2日護衛艦「高波」號也將啟程，同月下旬在現場海域開始活動，但社會對於自衛隊以《防衛省設置法》中「調查研究」為依據的長期派遣也存在批評聲音。美國伊朗之間的緊張依然持續，對自衛隊被捲入紛爭的擔憂揮之不去。

2架巡邏機和1艘護衛艦的活動範圍為阿曼灣、阿拉伯海北部、曼德海峽東側的公海。去年6月日本企業運航的油輪在荷姆茲海峽遇襲，日方雖然不參加旨在確保該海峽安全的美國主導的意願聯盟，但自衛隊得到的情報將與美國共享。

巡邏機以非洲東北部吉布提共和國為據點，還將兼任在索馬利亞近海亞丁灣打擊海盜的任務，通過目測和雷達對海上進行監視。護衛艦考慮把阿曼及阿拉伯聯合酋長國（UAE）的港口作為補給據點，可能在距荷姆茲海峽更近的海域開展活動。巡邏機和護衛艦總計約260人規模。

2架巡邏機和約60名隊員於本月11日出國。在吉布提與負責打擊海盜活動的先遣部隊完成交接後，20日對巡邏機進行了檢查等。將在21日以後實際飛行開展情報收集活動。

首相安倍晉三在20日的施政演說中稱，「將配合外交努力，完善自衛隊的情報收集態勢，確保日本相關船隻的安全」。

自衛隊若在此次派遣中發生不測事態，將基於《自衛隊法》發佈海上警備行動命令，但使用武器進行防護的對象僅限日本籍船隻。對於日本人乘坐的外國籍船隻，只能採取發出警告音等有限手段。

(中時 )