前國民黨副主席郝龍斌今晚七點在臉書宣布參選國民黨主席，國民黨台北市議員游淑慧表示，若單純以個人而言，覺得太辛苦了；但若從團隊的忠誠、道義出發，若郝真的決定了，她也一定全力支持。

郝龍斌指出，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。而國民黨的兩岸主張，必須進行黨內對話、討論、辯論，形成新的共識。他也呼籲，不要再尋找「戰犯」了。

而台北市議員游淑慧在臉書也表態，昨天黨內好友私下問她，若郝龍斌副主席真的宣布參選黨主席，她的態度會如何？

游淑慧說，若單純以她個人而言，她覺得太辛苦了，加入國民黨這兩三年來，她總感覺現有的國民黨文化容不下一個不作秀、不擅長自我褒揚、個性耿直的政治人物；郝龍斌若參選恐怕吃力不討好！

但若從團隊的忠誠、道義出發，若郝龍斌真的決定了，游淑慧說，她一定全力支持；且此刻的國民黨，也真的需要他這樣沒那麼自私、多一點品德的黨主席！

(中時電子報)